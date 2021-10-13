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Абрамченко призвала россиян быть готовыми к климатической миграции

Необходимо заняться созданием условий для адаптации и принять меры по минимизации последствий для населения и отраслевой экономики, считает вице-премьер.

13 октября, 12:55
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

России, как и другим странам мира, нужно быть готовой к появлению климатических мигрантов. Об этом на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации", — сказала она.

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Абрамченко обозначила следующие задачи — создание условий для адаптации к климатическим изменениям и принятие мер по минимизации последствий для населения и отраслевой экономики. Для этого она предложила организовать национальную систему управления климатическими рисками и добавила, что в нынешнем году завершится подготовка десяти отраслевых планов адаптации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о росте рисков распространения чумы из-за изменения климата. По её словам, сегодня экстренное реагирование на случаи заражения — очень важный момент.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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