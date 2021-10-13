Абрамченко призвала россиян быть готовыми к климатической миграции

Необходимо заняться созданием условий для адаптации и принять меры по минимизации последствий для населения и отраслевой экономики, считает вице-премьер.

России, как и другим странам мира, нужно быть готовой к появлению климатических мигрантов. Об этом на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации", — сказала она.

Абрамченко обозначила следующие задачи — создание условий для адаптации к климатическим изменениям и принятие мер по минимизации последствий для населения и отраслевой экономики. Для этого она предложила организовать национальную систему управления климатическими рисками и добавила, что в нынешнем году завершится подготовка десяти отраслевых планов адаптации.