Козак: Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила озвученную на саммите в Женеве позицию Вашингтона по особому статусу Донбасса. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Козак.

"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", — указал замглавы АП РФ, добавив, что взаимные консультации сторон по теме Незалежной продолжатся.

Ранее в Кремле назвали контакты с Нуланд в Москве своевременными и необходимыми. А вот результативность этих переговоров, по мнению Дмитрия Пескова, должна оценивать принимающая сторона, то есть МИД РФ.