Козак: Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
Москва и Вашингтон условились продолжить консультации. Как отметил замглавы АП РФ, Минские договорённости — единственная основа для урегулирования.
Фото © ТАСС / Евгений Одиноков
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила озвученную на саммите в Женеве позицию Вашингтона по особому статусу Донбасса. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Администрации Президента России Дмитрий Козак.
"В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен", — указал замглавы АП РФ, добавив, что взаимные консультации сторон по теме Незалежной продолжатся.
Ранее в Кремле назвали контакты с Нуланд в Москве своевременными и необходимыми. А вот результативность этих переговоров, по мнению Дмитрия Пескова, должна оценивать принимающая сторона, то есть МИД РФ.
Напомним, Нуланд прибыла в Москву с рабочим визитом 11 октября и провела целый ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США.
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