Президент Владимир Путин опроверг доносящиеся из Киева утверждения о том, что наша страна строила трубопроводы вроде "Северного потока – 2" только ради того, чтобы обойти Украину. Об этом глава государства заявил в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Противники "Северного потока" говорили, что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. Якобы по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит "Северный поток – 1", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", — отметил российский лидер.

Путин добавил, что вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года носит чисто экономический характер, в этом году объём уже увеличен сверх контрактных обязательств.

В ходе того же выступления Путин объяснил, из-за чего цены на газ в Европе выросли до рекордных значений. По словам главы государства, к этой ситуации привело отсутствие больших резервных мощностей. В это сложное время особенно важно создание механизмов долгосрочной стабилизации энергетического рынка, указал Путин.