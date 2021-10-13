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Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чём Россию не винит"

При этом российский лидер заметил, что канцлер ФРГ выступает с поддержкой газопровода "Северный поток – 2", так как понимает, что это исключительно экономический проект.

13 октября, 12:37
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Заявления о том, что канцлер Германии Ангела Меркель ни в чём не винит Россию, являются преувеличением, однако она всегда поддерживала "Северный поток – 2". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"То, что она ни в чём Россию не винит, это большое преувеличение. У нас очень большая разница в подходах ко многим вопросам и проблемам", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

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При этом российский лидер уточнил, что в вопросах "Северного потока – 2" Меркель никогда РФ не винила, потому что исходила из того, что проект является экономическим, а не политически мотивированным, о чём заявляли его противники.

Ранее Ангела Меркель сообщила, что транспортировка газа по "Северному потоку – 2" пока не одобрена. При этом она заметила, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам голубого топлива в Европу. В то же время Путин на Российской энергетической неделе назвал политически мотивированной болтовнёй слова о том, что РФ использует энергетику как оружие.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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