Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чём Россию не винит"

Заявления о том, что канцлер Германии Ангела Меркель ни в чём не винит Россию, являются преувеличением, однако она всегда поддерживала "Северный поток – 2". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"То, что она ни в чём Россию не винит, это большое преувеличение. У нас очень большая разница в подходах ко многим вопросам и проблемам", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.