Путин потроллил "красивую" ведущую, переспросившую про поставки газа в Европу

Путин потроллил ведущую, переспросившую про поставки российского газа в Европу. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин потроллил ведущую CNBC Хедли Гэмбл, выступая на Российской энергетической неделе. После того как журналистка повторила вопрос о том, почему Россия не увеличивает поставки газа в Европу, глава государства заметил, что его не слышат.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне — тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Я сейчас повторю вам ещё раз. Вас вводят в заблуждение, всех, кто питается информацией из подобных источников", — сказал Путин.

Если Россия увеличивает поставки топлива, другие поставщики сократили их на 14 млрд кубических метров, и половина из этих сокращений приходится на США, заметил российский лидер.