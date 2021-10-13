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Путин потроллил "красивую" ведущую, переспросившую про поставки газа в Европу

По словам главы государства, в то время как Россия увеличивает объёмы реализации топлива, остальные поставщики, в частности из США, сокращают их.

13 октября, 12:27

Скриншот видео © LIFE

Путин потроллил ведущую, переспросившую про поставки российского газа в Европу. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин потроллил ведущую CNBC Хедли Гэмбл, выступая на Российской энергетической неделе. После того как журналистка повторила вопрос о том, почему Россия не увеличивает поставки газа в Европу, глава государства заметил, что его не слышат.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне — тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Я сейчас повторю вам ещё раз. Вас вводят в заблуждение, всех, кто питается информацией из подобных источников", — сказал Путин.

Путин: Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%

Путин: Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%

Если Россия увеличивает поставки топлива, другие поставщики сократили их на 14 млрд кубических метров, и половина из этих сокращений приходится на США, заметил российский лидер.

А ранее Владимир Путин рассказал о неограниченном запасе газа у России. Глава государства обратил внимание, что Москва увеличивает поставки в Европу даже в сложных для себя условиях.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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