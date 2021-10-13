Путин: Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%
Президент напомнил, что российские компании даже в сложные осенне-зимние периоды никогда не отказывали зарубежным партнёрам в их просьбах о поставках природного газа сверх контрактов.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 10%, а Россия в целом — на 15%. Такие цифры привёл президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Мы увеличиваем поставки в Европу. "Газпром" — на 10%, а в целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%", — уточнил он.
По словам Путина, российские компании даже в сложные осенне-зимние периоды никогда не отказывали зарубежным партнёрам в их просьбах о поставках природного газа сверх контрактов.
"Не было ни одного случая, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнёров по увеличению поставок. Даже в сложные осенне-зимние периоды прошлых лет, если наши партнёры просили увеличить поставки даже сверх контрактных обязательств, мы всегда это делали. И делаем сейчас. Сколько наши партнёры выставляют заявок на приобретение, столько мы и поставляем", — отметил российский лидер.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до возможного максимума. Выполнение контрактных обязательств со своей стороны в Кремле оценили как "безукоризненное".
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