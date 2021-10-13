В Ростуризме оценили влияние назначения Поклонской послом на популярность Кабо-Верде у россиян

Назначение Натальи Поклонской новым послом РФ в Республике Кабо-Верде не окажет влияния на туристическую инфраструктуру страны. Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

"От того, что Поклонская поедет туда послом, новых гостиниц не появится. А для туриста назначение последнее, что его интересует. Им (туристам. — Прим. Лайфа) всё равно, кто посол. И то, что Поклонскую назначили послом, это только на сегодня и завтра даст всплеск в Интернете — и, может быть, кто-нибудь посмотрит, где вообще такое есть (где находится Кабо-Верде. — Прим. Лайфа)", — объяснил собеседник.

Давыденко также рассказал, что республика не входит в топ-10 туристических стран, при этом там "особо нет опасностей". Так, в Кабо-Верде невелик номерной фонд, а российские туроператоры не работают с местными отелями в массовом порядке. Давыденко назвал Кабо-Верде "обычной страной". По его словам, она является полуафриканской, поскольку там "очень португальское влияние, так как это колония бывшая".

"И туристы только в индивидуальном порядке летают, либо если через туроператора, то на регулярном рейсе. Поэтому количество туристов российских там небольшое и в ближайшее время, я думаю, не изменится. Там субэкваториальный климат, и там всегда практически погода нормальная. Там есть сезон дождей, но, скорее всего, это летняя проблема", — добавил Давыденко.

Напомним, что в конце мая Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. Тогда она призналась, что ради этого места ей пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.

Однако о какой должности шла речь — она тогда уточнять не стала. СМИ выяснили, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, что и подтвердилось сегодня. Сама она заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность.