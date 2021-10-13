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В Киргизии избрали новый парламент и премьера

Кабмин возглавил бывший вице-премьер Акылбек Жапаров. Он является однофамильцем, а не родственником главы республики.

13 октября, 11:56

Фото © shutterstock

Парламент Киргизии на заседании в среду единогласно одобрил состав нового правительства, предложенный президентом Садыром Жапаровым. Новый кабмин возглавил бывший вице-премьер Акылбек Жапаров. Он является однофамильцем, а не родственником главы республики, пишет РИА "Новости".

Должность первого вице-премьера Киргизии досталась экс-главе Государственного финансового надзора Арзыбеку Кожошеву. Заместителями председателя кабмина стали Азиз Аалиев, бывший посол в Великобритании Эдиль Байсалов и глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Министерство экономики и финансов в Киргизии разделили на два разных ведомства, их возглавили Данияр Амангельдиев и Алмаз Бакетаев. Также появилось Министерство природных ресурсов, экологии и технадзора под началом бывшего руководителя Госкомитета по экологии Динары Кутмановой.

Президент Киргизии утвердил новую конституцию

Президент Киргизии утвердил новую конституцию

Напомним, после массовых народных протестов в начале октября 2020 года и отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова 10 января 2021-го в стране прошли выборы главы государства. На них в первом туре победу одержал Садыр Жапаров, он заручился поддержкой 79% избирателей.

В мае текущего года Жапаров подписал новую конституцию, текст которой ранее был поддержан гражданами на референдуме. Поправки предусматривают усиление полномочий президента и ослабление парламента. Лидер страны получает контроль над правительством, фактически форма правления в республике становится президентской, а не президентско-парламентской, как было до того.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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