В Киргизии избрали новый парламент и премьера

Парламент Киргизии на заседании в среду единогласно одобрил состав нового правительства, предложенный президентом Садыром Жапаровым. Новый кабмин возглавил бывший вице-премьер Акылбек Жапаров. Он является однофамильцем, а не родственником главы республики, пишет РИА "Новости".

Должность первого вице-премьера Киргизии досталась экс-главе Государственного финансового надзора Арзыбеку Кожошеву. Заместителями председателя кабмина стали Азиз Аалиев, бывший посол в Великобритании Эдиль Байсалов и глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Министерство экономики и финансов в Киргизии разделили на два разных ведомства, их возглавили Данияр Амангельдиев и Алмаз Бакетаев. Также появилось Министерство природных ресурсов, экологии и технадзора под началом бывшего руководителя Госкомитета по экологии Динары Кутмановой.