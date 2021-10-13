Путин: РФ планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Также президент рассказал, что запас газа у нашей страны неограничен.
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Россия планирует достичь углеродной нейтральности экономики не позднее 2060 года, сообщил президент Владимир Путин.
"Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим здесь конкретный ориентир — не позднее 2060 года", — заявил глава государства, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Ранее российский Минфин предрёк катастрофическое снижение спроса на нефть. В ведомстве считают, что это может произойти при выполнении Китаем и ЕС своих целей по углеродной нейтральности.
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