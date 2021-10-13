Путин объяснил, из-за чего цены на газ в Европе выросли до рекордных значений

Президент России Владимир Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе, заметив, что к нему привело отсутствие больших резервных мощностей.

"Доля возобновляемых источников энергии за последние десять лет подросла в ЕС. Однако главной отличительной чертой этого сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Нужны большие резервные мощности, и если случаются серьёзные провалы генерации из-за особенностей погоды, то резерва просто не хватает", — сказал глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин заметил, что именно это и произошло, когда из-за снижения выработки ветряных электростанций возник дефицит электроэнергии. Цены на неё подскочили, что стало спусковым крючком и на спотовом рынке. Президент уточнил, что рост цен на газ стал следствием дефицита энергии, а не наоборот, призвав не перекладывать всё с больной головы на здоровую.

Ситуация на газовом рынке, в отличие от нефтяного, не выглядит сбалансированной и предсказуемой, добавил Путин. И главная причина в том, что не всё на нём зависит от производителей. Не меньшую, а то и большую роль в этом играют и потребители газа. Путин также назвал особенно важным в это сложное время создание механизмов долгосрочной стабилизации энергетического рынка.