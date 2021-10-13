Советник главы Крыма призвал антиваксеров сделать прививку либо покончить с собой

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков призвал противников вакцинации либо сделать прививку от коронавируса, либо "покончить с собой". С таким обращением он выступил в "Фейсбуке", однако соцсеть удалила пост за нарушение правил сообщества.

"Вы думаете, вас обойдёт? Ни хрена! Вы умрёте! Скорая не доедет, бригады на разрыв. Или вам просто не успеют дать кислород. Врачи падают! Койки в коридорах! Хотите умереть? Выберите способ легче. Не занимайте койки, если вам наплевать на свою жизнь! Уйдите сами или сделайте прививку!" — было сказано в записи.

Крючков заметил, что переболел уже дважды и в первый раз болезнь проходила тяжело, а также "похоронил сотню знакомых, друзей и родственников друзей". Он привёл историю своего знакомого, приславшего сообщение перед комой из реанимации о том, что "не выживет", притом что ещё за три дня до этого советник гулял с этим человеком по городу.

В том, что его пост был удалён, Крючков винит атаку ботов, однако заметил, что будет удовлетворён, если хоть один человек после его сообщения всё-таки сделает прививку.