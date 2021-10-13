Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 35
Кроме того, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено ещё три пациента.
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 35, ещё три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом заявила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.
"Общее количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось — 64. Из них 35 погибли. Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключено три пациента", — цитирует Аверкову ТАСС.
Как уже сообщал Лайф, волна смертельных отравлений в Оренбуржье началась 7 октября. Изначально сообщалось о девяти скончавшихся, однако это число продолжило расти. По делу задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.
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