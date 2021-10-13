Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 35

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 35, ещё три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом заявила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

"Общее количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось — 64. Из них 35 погибли. Один человек, находившийся ранее на ИВЛ, умер. Сегодня к аппаратам ИВЛ подключено три пациента", — цитирует Аверкову ТАСС.