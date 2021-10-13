Поклонская — о назначении послом в Кабо-Верде: Для меня это честь, а не ссылка

Экс-депутат Госдумы рассказала, что очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.