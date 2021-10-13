Поклонская — о назначении послом в Кабо-Верде: Для меня это честь, а не ссылка
Экс-депутат Госдумы рассказала, что очень хотела эту должность, специально обучалась и прошла подготовку, чтобы достойно представлять интересы России за рубежом.
Фото © Instagram.com / nv_poklonskaya
Экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которую президент России Владимир Путин сегодня назначил послом в Кабо-Верде, довольна своей новой должностью. Об этом она рассказала в беседе с РБК. По словам Поклонской, для неё это не только "большая честь" и ответственность перед страной, но и большое удовольствие — бывшего прокурора очень привлекает дипломатическая работа.
"Для этого я обучалась в дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел. Мне нравится эта работа. Я обещаю достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде", — пообещала Поклонская.
В то же время бывший депутат категорически не согласна с мнением о том, что назначение на дипломатическую службу в такой далёкий африканский регион больше похоже на ссылку.
"Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращённый вкус какой-то", — заключила она.
Напомним, что ещё в конце мая Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради этого места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе.
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