"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину
Российский лидер отметил, что в Незалежной давно не было ремонта газотранспортной системы, а износ трубопровода составляет около 80%.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину, и причина здесь в техническом обеспечении газотранспортной системы Незалежной. Российский лидер во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели подчеркнул, что увеличивать транзит ещё сильнее попросту нельзя.
"Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута", — сказал Путин.
При этом российский лидер отметил, что в текущем году поставки по этому маршруту будут примерно на 10% больше, чем контрактные обязательства по транзиту.
Напомним, накануне, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". А ранее президент РФ Владимир Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу. Кроме того, он подчеркнул, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку топлива через Незалежную на 8%. Российский лидер указал, что можно с уверенностью говорить о том, что РФ превышает свои обязательства по украинскому транзиту.
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