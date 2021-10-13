Президент России Владимир Путин заявил, что Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину, и причина здесь в техническом обеспечении газотранспортной системы Незалежной. Российский лидер во время выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели подчеркнул, что увеличивать транзит ещё сильнее попросту нельзя.

"Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута", — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что в текущем году поставки по этому маршруту будут примерно на 10% больше, чем контрактные обязательства по транзиту.