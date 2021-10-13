Коровы остановили пьяного байкера, пытавшегося удрать от красноярских полицейских
Уже в автомобиле правоохранителей мужчина не стал отказываться от прохождения медосвидетельствования, заметив, что ему "не впервой".
Скриншот видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю
Пьяный байкер попытался уехать от полицейских в Красноярском крае, но был остановлен коровами. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю
В Красноярском крае погоня за пьяным мужчиной на мопеде завершилась очень неожиданно, ведь он врезался в идущих по дороге коров и упал со своего байка. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Всё случилось в городе Иланском, где в вечернее время полицейские заметили мужчину без шлема. Увидев патрульный автомобиль, тот лишь прибавил газу, однако далеко уехать не смог — в ближайшем переулке путь ему преградили коровы. В результате столкновения никто не пострадал.
Правоохранители установили, что за рулём находился 32-летний местный житель без прав. Ему предложили пройти медосвидетельствование, и мопедист согласился со словами, что ему не впервой. Прибор показал сильное превышение допустимых значений. Мопед поместили на спецстоянку, а на мужчину составили административные протоколы за езду без прав, в состоянии алкогольного опьянения и без шлема. Суд арестовал его на 12 суток.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный житель Норильска устроил гонки с полицией во дворе, но всё равно попался. Причём сначала он пытался уехать от полицейских на машине, однако в какой-то момент остановился и стал убегать.
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