Коровы остановили пьяного байкера, пытавшегося удрать от красноярских полицейских

Пьяный байкер попытался уехать от полицейских в Красноярском крае, но был остановлен коровами. Видео © ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае погоня за пьяным мужчиной на мопеде завершилась очень неожиданно, ведь он врезался в идущих по дороге коров и упал со своего байка. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Всё случилось в городе Иланском, где в вечернее время полицейские заметили мужчину без шлема. Увидев патрульный автомобиль, тот лишь прибавил газу, однако далеко уехать не смог — в ближайшем переулке путь ему преградили коровы. В результате столкновения никто не пострадал.

Правоохранители установили, что за рулём находился 32-летний местный житель без прав. Ему предложили пройти медосвидетельствование, и мопедист согласился со словами, что ему не впервой. Прибор показал сильное превышение допустимых значений. Мопед поместили на спецстоянку, а на мужчину составили административные протоколы за езду без прав, в состоянии алкогольного опьянения и без шлема. Суд арестовал его на 12 суток.