Путин: Поставки СПГ из США "уплыли" из Европы в Азию из-за ценовой конъюнктуры
По словам президента, из всего объёма американские операторы недопоставили на европейский рынок примерно половину.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Поставки сжиженного природного газа из США в Европу "уплыли в Азию" из-за сложившейся ценовой конъюнктуры. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
"Хочу обратить ваше внимание и на другое обстоятельство: поставки, скажем, американского СПГ уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Из всего выпадающего объёма поставок СПГ на европейский рынок, а этот объём свыше 14 млрд кубических метров газа в пересчёте на СПГ, половина примерно недопоставлена операторами США", — отметил президент.
Кроме того, Владимир Путин назвал причины энергетического кризиса в Европе, заметив, что к нему привело отсутствие больших резервных мощностей. Он уточнил, что рост цен на газ стал следствием дефицита энергии, а не наоборот, призвав не перекладывать всё с больной головы на здоровую.
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