Путин: Поставки СПГ из США "уплыли" из Европы в Азию из-за ценовой конъюнктуры

Поставки сжиженного природного газа из США в Европу "уплыли в Азию" из-за сложившейся ценовой конъюнктуры. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Хочу обратить ваше внимание и на другое обстоятельство: поставки, скажем, американского СПГ уплыли из Европы в Азию, когда сложилась соответствующая ценовая конъюнктура. Из всего выпадающего объёма поставок СПГ на европейский рынок, а этот объём свыше 14 млрд кубических метров газа в пересчёте на СПГ, половина примерно недопоставлена операторами США", — отметил президент.