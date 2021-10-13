Путин призвал Германию "поклониться в ножки Шрёдеру" за низкие цены на газ из РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия получает российский газ по очень низкой цене, за что должна "поклониться в ножки Герхарду Шрёдеру". На это глава государства указал, выступая на Российской энергетической неделе.

"Такие наши потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шрёдеру в ножки за то, что сейчас Германия получает газ не по 1000–1500 долларов, а по 300. Это отражается и на гражданах Германии, на промышленности, на глобальной конкурентоспособности европейской экономики", — сказал Путин.