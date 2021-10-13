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Путин призвал Германию "поклониться в ножки Шрёдеру" за низкие цены на газ из РФ

Российский лидер отметил, что приемлемая стоимость поставляемого в ФРГ голубого топлива отражается на гражданах страны, на промышленности и на глобальной конкурентоспособности европейской экономики.

13 октября, 12:42
<p>Скриншот © LIFE</p>

Скриншот © LIFE

Путин заявил, что ФРГ должна "поклониться в ножки Шрёдеру" за цены на газ из РФ. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия получает российский газ по очень низкой цене, за что должна "поклониться в ножки Герхарду Шрёдеру". На это глава государства указал, выступая на Российской энергетической неделе.

"Такие наши потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шрёдеру в ножки за то, что сейчас Германия получает газ не по 1000–1500 долларов, а по 300. Это отражается и на гражданах Германии, на промышленности, на глобальной конкурентоспособности европейской экономики", — сказал Путин.

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Ранее Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину. Российский лидер отметил, что в Незалежной давно не было ремонта газотранспортной системы, а износ трубопровода составляет около 80%.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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