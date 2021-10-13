Путин назвал чисто экономическим вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года

"Это тоже чисто экономический вопрос. Я уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, по разным подсчётам, где-то 80–85%... Мы и так увеличиваем сегодня [транзит], несмотря ни на что, несмотря на политические разногласия. Я уже сказал, на 10% в этом году увеличен объём прокачки сверх наших контрактных обязательств", — отметил глава государства.