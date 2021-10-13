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Путин назвал чисто экономическим вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года

Президент подчеркнул, что сегодня Москва даже увеличивает транзит, несмотря на политические разногласия с Киевом.

13 октября, 12:47
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Вопрос о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года носит чисто экономический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Это тоже чисто экономический вопрос. Я уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, по разным подсчётам, где-то 80–85%... Мы и так увеличиваем сегодня [транзит], несмотря ни на что, несмотря на политические разногласия. Я уже сказал, на 10% в этом году увеличен объём прокачки сверх наших контрактных обязательств", — отметил глава государства.

"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину

"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину

Напомним, накануне, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". Сегодня в Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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