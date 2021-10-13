Путин назвал чисто экономическим вопрос о продлении транзита газа через Украину после 2024 года
Президент подчеркнул, что сегодня Москва даже увеличивает транзит, несмотря на политические разногласия с Киевом.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Вопрос о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года носит чисто экономический характер, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
"Это тоже чисто экономический вопрос. Я уже сказал, что изношенность газотранспортной системы Украины составляет, по разным подсчётам, где-то 80–85%... Мы и так увеличиваем сегодня [транзит], несмотря ни на что, несмотря на политические разногласия. Я уже сказал, на 10% в этом году увеличен объём прокачки сверх наших контрактных обязательств", — отметил глава государства.
"ГТС, может, лопнет": Путин предупредил о плачевных последствиях увеличения транзита газа через Украину
Напомним, накануне, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". Сегодня в Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину.
Лента новостей
"Сапоги всмятку": Путин назвал чушью утверждения, что Россия построила "Северный поток – 2" назло Киеву
сегодня в 12:46
Путин призвал Германию "поклониться в ножки Шрёдеру" за низкие цены на газ из РФ
сегодня в 12:42
Путин назвал большим преувеличением слова, что Меркель "ни в чём Россию не винит"
сегодня в 12:37
Комментариев: 0