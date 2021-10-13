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Инфекционист Тимаков: Коронавирус останется с нами навсегда

По словам эксперта, главный вопрос заключается в том, как часто вирус будет видоизменяться.

13 октября, 13:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирус никуда не уйдёт и останется навсегда в виде сезонного заболевания, им переболеют все, заявил инфекционист Евгений Тимаков во время пресс-конференции.

"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и всё население, в любом случае вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем", — отметил эксперт.

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Он добавил, что болезнь станет приходить волнами, ведь иммунитет к заболеванию будет снижаться. Кроме того, нельзя забывать про новые штаммы вируса. По прогнозам Тимакова, CoViD-19 будет присутствовать всегда, как грипп. Специалист указал, что большая часть населения, в том числе дети, проконтактирует с вариантом "дельта".

По словам инфекциониста, в организме человека существуют "клетки памяти", которые "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом. Благодаря масочному режиму, например, снижается вирусная нагрузка, и маленькое количество возбудителя болезни помогает организму приспособиться к новым штаммам без вреда для здоровья.

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"Это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм для встречи различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус ни хотел, эти "клетки памяти" у вас останутся", — отметил Тимаков.

Он добавил, что у детей сформируется хороший иммунитет к болезни и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".

Ранее Тимаков озвучил самое опасное время года для встречи с ковидом. Эксперт призвал граждан вакцинироваться, чтобы избежать тяжёлого течения вирусной инфекции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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