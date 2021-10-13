Инфекционист Тимаков: Коронавирус останется с нами навсегда

Коронавирус никуда не уйдёт и останется навсегда в виде сезонного заболевания, им переболеют все, заявил инфекционист Евгений Тимаков во время пресс-конференции.

"Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и всё население, в любом случае вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем", — отметил эксперт.

Он добавил, что болезнь станет приходить волнами, ведь иммунитет к заболеванию будет снижаться. Кроме того, нельзя забывать про новые штаммы вируса. По прогнозам Тимакова, CoViD-19 будет присутствовать всегда, как грипп. Специалист указал, что большая часть населения, в том числе дети, проконтактирует с вариантом "дельта".

По словам инфекциониста, в организме человека существуют "клетки памяти", которые "обучаются" при каждой встрече с коронавирусом. Благодаря масочному режиму, например, снижается вирусная нагрузка, и маленькое количество возбудителя болезни помогает организму приспособиться к новым штаммам без вреда для здоровья.

"Это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм для встречи различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус ни хотел, эти "клетки памяти" у вас останутся", — отметил Тимаков.

Он добавил, что у детей сформируется хороший иммунитет к болезни и для нового поколения это будет как "обычный сезонный коронавирус".