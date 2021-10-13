Путин допустил рост цены на нефть до $100

Президент РФ Владимир Путин считает вполне возможным рост цен на нефть до 100 долларов за баррель. При этом, по его словам, Москва делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.

"Вполне возможно. Сейчас она (нефть. — Прим. Лайфа) растёт в цене", — ответил Путин на вопрос о стоимости топлива в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.