Путин допустил рост цены на нефть до $100
При этом президент подчеркнул, что Москва делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался.
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Президент РФ Владимир Путин считает вполне возможным рост цен на нефть до 100 долларов за баррель. При этом, по его словам, Москва делает всё возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно.
"Вполне возможно. Сейчас она (нефть. — Прим. Лайфа) растёт в цене", — ответил Путин на вопрос о стоимости топлива в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.
На днях стоимость нефти марки Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2018 года. Эксперты говорят, что мировые цены на это топливо ускорили рост из-за дорогого газа. Напомним, рекордный рост стоимости газа в Европе начался в августе, а 6 октября впервые в истории он превысил 1900 долларов. Позже началось снижение.
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