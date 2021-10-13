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Мишустин назвал безобразием долгострой областного медцентра в Орле

Возводить больницу начали ещё в 2006-м, а в 2017-м строительство остановили. Премьер назвал такую ситуацию бедой, отметив, что деньги буквально закопали.

13 октября, 13:18

Скриншот видео © LIFE

Мишустин высказал недовольство по поводу недостроенного медцентра в Орле. Видео © LIFE

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в кратчайшие сроки достроить многопрофильный медицинский центр БУЗ ОО "Орловская областная клиническая больница". Работы по возведению были начаты ещё в 2006 году. Как отметил глава кабмина, долгострой уже превратился в арт-объект, потраченные на него деньги буквально закопали.

"Это беда, просто безобразие. Закопали все деньги в буквальном смысле слова. Ну это же беда, ну разве так можно? Сердце кровью обливается, когда видишь такие истории", — заявил Мишустин.

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Он также задался вопросом, каким образом подобные истории влияют на отношение россиян к власти, в том числе региональной.

"Её (больницу. — Прим. ред.) надо достроить и сдать как можно быстрее, не выносить это на далёкие времена. Ваша личная, персональная ответственность за этот объект. Я вам буду лично помогать", — заявил премьер-министр РФ губернатору Орловской области Андрею Клычкову.

Кроме того, Мишустин поручил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину "с коллегами в ежемесячном режиме мониторить проектно-сметную документацию". А после её утверждения предусмотреть средства на строительство объекта.

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Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал идею строительства нового здания Госдумы. Он отметил, что в стране достаточно проблем, которые нужно решить, и улучшение условий работы парламентариев не в приоритете.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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