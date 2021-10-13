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Лайф публикует видео с разбившейся на картинге девятилетней девочкой

Родители малышки намерены судиться с руководством торгового центра, так как в машинках не было ремней безопасности.

13 октября, 13:30

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Лайф публикует видео с разбившейся на картинге девятилетней девочкой. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент, произошедший на картинге в ТЦ "Родео-драйв", после которого девятилетняя девочка оказалась в реанимации, попал на видео. На кадрах видно, как пострадавшей проводят инструктаж, она начинает движение по трассе, а затем камеры запечатлели момент, как её уже выносят на руках.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, родители девочки намерены судиться с руководством торгового центра, так как в машинках не было ремней безопасности. Ребёнок перед госпитализацией успел рассказать, что им выдали только шлемы и спортивную одежду. После этого родители лично пришли на площадку и убедились в отсутствии ремней. По их мнению, из-за этого девочка ударилась о руль, получив травму живота. Кроме того, детям не выдали перчатки, хотя в картах есть сильно нагревающиеся детали.

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Отмечается, что в момент происшествия родственников пострадавшей не было возле картинга, за детьми присматривали другие мамы.

Напомним, в результате происшествия у девочки диагностировали ушиб брюшной стенки, разрыв печени и поджелудочной. Руководство картинга заявило, что перед заездом сотрудник трассы провёл для детей инструктаж, а пострадавшая перепутала педаль газа с тормозом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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