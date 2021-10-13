Лайф публикует видео с разбившейся на картинге девятилетней девочкой. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент, произошедший на картинге в ТЦ "Родео-драйв", после которого девятилетняя девочка оказалась в реанимации, попал на видео. На кадрах видно, как пострадавшей проводят инструктаж, она начинает движение по трассе, а затем камеры запечатлели момент, как её уже выносят на руках.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, родители девочки намерены судиться с руководством торгового центра, так как в машинках не было ремней безопасности. Ребёнок перед госпитализацией успел рассказать, что им выдали только шлемы и спортивную одежду. После этого родители лично пришли на площадку и убедились в отсутствии ремней. По их мнению, из-за этого девочка ударилась о руль, получив травму живота. Кроме того, детям не выдали перчатки, хотя в картах есть сильно нагревающиеся детали.

Отмечается, что в момент происшествия родственников пострадавшей не было возле картинга, за детьми присматривали другие мамы.