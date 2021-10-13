Очевидцы сообщили о стрельбе у школы на юго-западе Москвы
По предварительным данным, молодой человек с оружием пробрался на территорию учебного заведения, очевидцы слышали хлопок.
Очевидцы сообщили о стрельбе у школы на юго-западе Москвы. Видео © LIFE
Очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который якобы открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы. По данным источника Лайфа, о злоумышленнике сообщили в полицию, детей в целях безопасности заперли в классах.
По предварительным данным, молодой человек с оружием пробрался на территорию учебного заведения, очевидцы слышали хлопок. На место вызвали сотрудников Росгвардии, однако когда правоохранители прибыли, никого подозрительного у здания не застали — вооружённый парень успел скрыться.
Сейчас его разыскивают. К настоящему моменту учеников из школы уже вывели.
А в конце сентября житель Москвы открыл стрельбу у другой школы. Так он пытался вступиться за дочь-десятиклассницу. Мужчина был задержан.
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