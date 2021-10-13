Очевидцы сообщили о стрельбе у школы на юго-западе Москвы. Видео © LIFE

Очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который якобы открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы. По данным источника Лайфа, о злоумышленнике сообщили в полицию, детей в целях безопасности заперли в классах.

По предварительным данным, молодой человек с оружием пробрался на территорию учебного заведения, очевидцы слышали хлопок. На место вызвали сотрудников Росгвардии, однако когда правоохранители прибыли, никого подозрительного у здания не застали — вооружённый парень успел скрыться.

Сейчас его разыскивают. К настоящему моменту учеников из школы уже вывели.