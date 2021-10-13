Задержан парень, устроивший стрельбу у школы в Москве

Лайф публикует снимок молодого человека, который открыл стрельбу около школы № 1260 на юго-западе Москвы. На фото видно, что он одет в камуфляжную куртку и сиреневую шапку, а в руках держит винтовку. В настоящее время молодой человек задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.