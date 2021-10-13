Задержан парень, устроивший стрельбу у школы в Москве
Судя по кадрам с места событий, он одет в камуфляжную куртку и сиреневую шапку, а с собой прихватил страйкбольную винтовку.
Фото © LIFE
Лайф публикует снимок молодого человека, который открыл стрельбу около школы № 1260 на юго-западе Москвы. На фото видно, что он одет в камуфляжную куртку и сиреневую шапку, а в руках держит винтовку. В настоящее время молодой человек задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.
Оказалось, что ружьё у парня было страйкбольным. Зачем он выстрелил на территории учебного заведения, на данный момент неизвестно. Никто в результате происшествия не пострадал, уточнили в МВД.
А накануне, 12 октября, Лайф рассказывал, как полицейские задержали мужчину, который пытался выстрелить в сотрудников отдела по столичному району Преображенское. После случившегося в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Оказалось, что у 50-летнего москвича депрессия, он рассчитывал, что во время нападения его убьют.
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