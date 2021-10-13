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Задержан парень, устроивший стрельбу у школы в Москве

Судя по кадрам с места событий, он одет в камуфляжную куртку и сиреневую шапку, а с собой прихватил страйкбольную винтовку.

13 октября, 13:36
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Лайф публикует снимок молодого человека, который открыл стрельбу около школы № 1260 на юго-западе Москвы. На фото видно, что он одет в камуфляжную куртку и сиреневую шапку, а в руках держит винтовку. В настоящее время молодой человек задержан, сообщили в столичном главке МВД РФ.

Оказалось, что ружьё у парня было страйкбольным. Зачем он выстрелил на территории учебного заведения, на данный момент неизвестно. Никто в результате происшествия не пострадал, уточнили в МВД.

Очевидцы сообщили о стрельбе у школы на юго-западе Москвы

Очевидцы сообщили о стрельбе у школы на юго-западе Москвы

А накануне, 12 октября, Лайф рассказывал, как полицейские задержали мужчину, который пытался выстрелить в сотрудников отдела по столичному району Преображенское. После случившегося в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Оказалось, что у 50-летнего москвича депрессия, он рассчитывал, что во время нападения его убьют.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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