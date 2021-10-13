Россия может безвозмездно выделить "Спутник V" пожарным в Центральной Америке

Вопрос о безвозмездном выделении шести тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник V" пожарным службам стран – членов Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) рассматривается Правительством России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем ПАРЛАСЕН Фанни Каролиной Фернандес на полях Евразийского женского форума.

"Мы активно работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение", — сообщила Матвиенко.

Россия является единственной страной, которая не только снабжает заинтересованные государства вакцинами от коронавируса, но и делится технологиями их производства, указала Матвиенко. Так, РФ работает, помимо прочих, с Аргентиной, Мексикой, Бразилией и ведёт переговоры с рядом других государств.

"Налажено производство "Спутника V" в Аргентине. В Мексике неполный цикл, но тем не менее организован розлив и упаковка российской вакцины. Сохраняется интерес Бразилии к производству, мы с ними активно работаем. И идёт диалог с другими странами", — отметила председатель Совфеда.

Матвиенко напомнила, что РФ регулярно оказывает гуманитарную помощь на двусторонней основе и по линии Всемирной продовольственной программы ООН в целях улучшения ситуации в странах Центральной Америки. Кроме того, Москва занимается постепенным расширением программы обучения в нашей стране молодёжи из этого региона.