Россия может безвозмездно выделить "Спутник V" пожарным в Центральной Америке
Наша страна — единственная в мире, которая передаёт заинтересованным странам не только вакцины, но и технологии их производства, отметила председатель Совфеда.
Фото © t.me / "Спутник V"
Вопрос о безвозмездном выделении шести тысяч доз антиковидной вакцины "Спутник V" пожарным службам стран – членов Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) рассматривается Правительством России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем ПАРЛАСЕН Фанни Каролиной Фернандес на полях Евразийского женского форума.
"Мы активно работаем. Я надеюсь, что в ближайшее время будет принято решение", — сообщила Матвиенко.
Россия является единственной страной, которая не только снабжает заинтересованные государства вакцинами от коронавируса, но и делится технологиями их производства, указала Матвиенко. Так, РФ работает, помимо прочих, с Аргентиной, Мексикой, Бразилией и ведёт переговоры с рядом других государств.
"Налажено производство "Спутника V" в Аргентине. В Мексике неполный цикл, но тем не менее организован розлив и упаковка российской вакцины. Сохраняется интерес Бразилии к производству, мы с ними активно работаем. И идёт диалог с другими странами", — отметила председатель Совфеда.
Матвиенко напомнила, что РФ регулярно оказывает гуманитарную помощь на двусторонней основе и по линии Всемирной продовольственной программы ООН в целях улучшения ситуации в странах Центральной Америки. Кроме того, Москва занимается постепенным расширением программы обучения в нашей стране молодёжи из этого региона.
Ранее сообщалось, что Италия рассматривает возможность признания цикла вакцинации "Спутником V". Там также обсуждают вариант введения дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто прививался не признанными ВОЗ или ЕМА препаратами.
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