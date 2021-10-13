Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря вакцине "Спутник V"

Президент России Владимир Путин считает, что не заразился коронавирусом ни от кого из своего окружения благодаря вакцине "Спутник V". Речь об этом зашла во время его выступления на Российской энергетической неделе. Отвечая на вопрос о том, не боится ли он подхватить ковид во время рабочих поездок, Путин отметил, что в обеспечении его работы участвуют более ста человек и это уже вопрос их безопасности.