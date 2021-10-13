Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря вакцине "Спутник V"
У российского лидера спросили, не боится ли он подхватить ковид во время рабочих поездок.
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Президент России Владимир Путин считает, что не заразился коронавирусом ни от кого из своего окружения благодаря вакцине "Спутник V". Речь об этом зашла во время его выступления на Российской энергетической неделе. Отвечая на вопрос о том, не боится ли он подхватить ковид во время рабочих поездок, Путин отметил, что в обеспечении его работы участвуют более ста человек и это уже вопрос их безопасности.
"У меня был случай, когда я мог заразиться, общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели. Но этого не произошло, как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка, вакцина "Спутник V". Но дело не во мне — дело в том, что, когда я еду, со мной ездит много людей", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже стало известно, что выбор российского лидера пал на "Спутник V".
Тем не менее Путин с 14 сентября находился на самоизоляции после контактов с заражёнными коронавирусом людьми из своего окружения. Вышел с неё он лишь 29 сентября. Российский лидер назвал такую меру экспериментом и раскрыл, кто заболел в его окружении. На встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом глава государства признался, что титр антител у него был высокий, что и помогло избежать болезни.
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