Путин с сожалением рассказал о гонке вооружений с США
При этом Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном на этот счёт, добавил российский лидер.
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Гонка вооружений между Россией и США находится "на марше", а началась она после выхода Америки из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"Гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она с выхода США из договора по противоракетной обороне", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
Путин заметил, что ещё в 2003 году призывал американскую сторону не выходить из договора, назвав его фундаментальной вещью и краеугольным камнем международной безопасности.
"Что мы должны сделать в ответ? Я много раз на этот счёт говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая, безусловно, будет преодолевать ПРО", — добавил президент.
Тогда американские партнёры ответили, что их ПРО не против РФ, и дали карт-бланш. При этом, уточнил российский лидер, РФ готова сейчас вести конструктивный диалог с США на этот счёт.
Напомним, с 11 октября в Москве с рабочим визитом находилась замгоссекретаря США Виктория Нуланд, проведя ряд двусторонних встреч. Переговоры с коллегами из Министерства иностранных дел России заместитель госсекретаря США назвала конструктивными. Дипломат также отметила, что её вдохновила встреча с молодыми россиянами — лидерами сфер образования, технологий и искусства, участвующими в программах обмена с США. 13 сентября после переговоров в АП РФ и прогулки по парку "Зарядье" Нуланд уехала в аэропорт.
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