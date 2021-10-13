Путин с сожалением рассказал о гонке вооружений с США

Гонка вооружений между Россией и США находится "на марше", а началась она после выхода Америки из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"Гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она с выхода США из договора по противоракетной обороне", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин заметил, что ещё в 2003 году призывал американскую сторону не выходить из договора, назвав его фундаментальной вещью и краеугольным камнем международной безопасности.

"Что мы должны сделать в ответ? Я много раз на этот счёт говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая, безусловно, будет преодолевать ПРО", — добавил президент.