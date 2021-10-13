Определена длительность естественного иммунитета к ковиду у переболевших

У большинства переболевших коронавирусом в течение первых шести месяцев медленно снижается количество антител, однако показатель остаётся стабильным на срок до 15 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в Швеции и Италии. Статья опубликована на сайте препринтов bioRxiv.org.

Отмечается, что учёные собрали 188 анализов крови у 136 пациентов, болезнь у которых протекала как легко, так и тяжело. А в качестве контрольной выборки использовали плазму 108 человек с подтверждённым отрицательным ПЦР-тестом. Так, исследователи измеряли в плазме титры антител анти-S, которые специфически нацелены на спайковый белок (S-белок), и анти-RBD, нацеленных на рецептор-связывающий домен (RBD) этого белка, играющий ключевую роль в связывании вируса с клетками.

Учёные пришли к выводу, что на пике иммунного ответа у выздоравливающих пациентов уровни анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77% и 85%, однако в течение 6–15 месяцев упали до 4,5% и 11%. При этом антитела IgM и IgA к S-белку показали более высокие значения: 88% и 90% в первые один – три месяца и вполовину меньше через 55–56 дней. У 94% участников исследования титры антител IgG к RBD и S-белку через 15–28 дней после появления симптомов достигли максимума, а после прохождения пика ответа антител уменьшились примерно в четыре раза к концу шестого месяца и оставались на этом уровне до 15 месяцев.

Дольше всего высокий показатель антител сохранялся у переболевших коронавирусом в тяжёлой форме. Исследователи также сравнили уровень антител IgG у вакцинированных людей. Оказалось, что через 14–35 дней после первой инъекции он соответствовал показателям у переболевших через шесть месяцев, а после второй — был аналогичен уровню естественного ответа у выздоравливающих пациентов.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что нейтрализующая активность антител в течение 15 месяцев после заражения сохраняется не только по отношению к основному штамму SARS-CoV-2, но и по отношению к вариантам "бета", "гамма" и "дельта". Авторы исследования уточняют, что для оценки длительного иммунитета, сохраняющегося в В-клетках памяти, 15 месяцев, в течение которых проводили исследование, недостаточно. Однако, по всей видимости, у большинства перенёсших CoViD-19 пациентов циркулирующие В- и Т-клетки памяти и нейтрализующие антитела присутствуют в плазме крови именно этот срок.