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Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок

Российский лидер отметил, что блогеру неоднократно прощали нарушения закона, но они должны иметь последствия.

13 октября, 14:15
<p>Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Алексей Навальный. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок. Видео © LIFE

Блогер Алексей Навальный отбывает срок в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причём неоднократно", — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что Навальному к тому же неоднократно, по сути, прощали нарушения закона, а это "должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает".

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Напомним, Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области: блогеру заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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