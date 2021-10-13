Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок. Видео © LIFE

Блогер Алексей Навальный отбывает срок в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Причём неоднократно", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Навальному к тому же неоднократно, по сути, прощали нарушения закона, а это "должно иметь когда-то какие-то последствия для тех, кто это делает".