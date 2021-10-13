Как изменилась Госдума: "Гигарама" представила интерактивный проект — детальное сравнение старого и нового составов парламента
На двух совмещённых гигапиксельных фотопанорамах — первого заседания Думы нового, VIII созыва и последнего заседания Думы VII созыва — можно рассмотреть всех новоиспечённых и прежних депутатов.
После завершения выборов депутатов в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября 2021 года, у многих возникают вопросы: изменился ли средний возраст народных избранников? Стало ли в Думе больше женщин? Сколько самовыдвиженцев прошло в парламент? "Гигарама" попыталась ответить на все эти вопросы в проекте "Как изменилась Госдума".
На двух совмещённых гигапиксельных фотопанорамах — первого заседания Думы нового, VIII созыва и последнего заседания Думы VII созыва — можно рассмотреть всех новоиспечённых и прежних депутатов. Высочайшее разрешение изображения даёт возможность вблизи увидеть даже мелочи — как если бы пользователь сам присутствовал в зале пленарных заседаний и поочерёдно подходил к каждому месту.
Проект с максимально понятной навигацией и управлением при помощи скролла и масштабирования изображения сопровождается описанием главных изменений в Думе, включая отличия по партийному составу и численности фракций, а также множеством любопытных фактов. К примеру, какие знаменитости решили завязать с политической карьерой и не стали переизбираться, а какие впервые захотели участвовать в законотворчестве и сумели набрать необходимое количество голосов.
Напомним, что трёхдневное голосование по выборам в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошло по одному представителю от "Родины" (Алексей Журавлёв), Партии роста (Оксана Дмитриева), "Гражданской платформы" (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев.
Накануне, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.
Фото © Сайт "Гигарамы"