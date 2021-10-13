Омбудсмен: Задержанный в Москве подросток стрелял по заброшенному зданию, а не по школе
Ольга Ярославская также похвалила руководство и педагогов за то, что они действовали по инструкции в этой ситуации.
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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала Лайфу, что подросток, которого задержали за стрельбу у школы на юго-западе Москвы, на самом деле палил по заброшенному зданию, а не по образовательному учреждению.
"Это было не возле школы и не на территории школы. Задержан подросток, который стрелял по заброшенному зданию из пневматической винтовки. Сейчас будем разбираться, откуда у ребёнка пневматика. Уже все дают показания. На учёте ребёнок не стоял", — отметила омбудсмен.
Ярославская также похвалила руководство и педагогов школы за то, что они действовали по инструкции в этой ситуации.
Напомним, ранее сегодня очевидцы сообщили о вооружённом человеке, который открыл стрельбу у школы № 1260 на юго-западе Москвы: якобы парень пробрался на территорию учебного заведения, свидетели слышали хлопок. Детей в целях безопасности заперли в классах, на место вызвали сотрудников Росгвардии, однако парень успел скрыться. Позже его всё-таки задержали. Сейчас, по данным Лайфа, в квартире подростка работают полицейские. В полиции заявили, что оружие оказалось страйкбольным.
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