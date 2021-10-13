Омбудсмен: Задержанный в Москве подросток стрелял по заброшенному зданию, а не по школе

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская рассказала Лайфу, что подросток, которого задержали за стрельбу у школы на юго-западе Москвы, на самом деле палил по заброшенному зданию, а не по образовательному учреждению.

"Это было не возле школы и не на территории школы. Задержан подросток, который стрелял по заброшенному зданию из пневматической винтовки. Сейчас будем разбираться, откуда у ребёнка пневматика. Уже все дают показания. На учёте ребёнок не стоял", — отметила омбудсмен.

Ярославская также похвалила руководство и педагогов школы за то, что они действовали по инструкции в этой ситуации.