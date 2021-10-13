Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" Муратова иноагентом

Получивший Нобелевскую премию главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если не нарушит закон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если он не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.