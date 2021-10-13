Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" Муратова иноагентом
Если журналист станет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, нарушая законодательство, сам привлечёт к себе внимание, предупредил глава государства.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Получивший Нобелевскую премию главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если не нарушит закон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если он не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, этого не будет", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
А вот если Муратов станет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, нарушая законодательство, значит, он сознательно пойдёт на то, чтобы привлечь к себе внимание, добавил Путин.
Ранее получившего Нобелевскую премию мира главреда "Новой газеты" поздравили в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что Дмитрий Муратов "последовательно работает по своим идеалам". Также журналиста поздравил президент США Джо Байден.
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