Путин: Россия исчерпала свой лимит на революции

Россия исчерпала лимит на революции, поэтому сегодня политическая система России должна развиваться без выбросов негативных эмоций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Понимаете, всё должно гарантировать интересы людей. И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить ещё одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали", — подчеркнул глава государства.