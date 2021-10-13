Путин: Россия исчерпала свой лимит на революции
По словам президента, политическая система страны должна развиваться спокойно и в интересах людей.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Путин: Россия исчерпала свой лимит на революции. Видео © LIFE
Россия исчерпала лимит на революции, поэтому сегодня политическая система России должна развиваться без выбросов негативных эмоций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Понимаете, всё должно гарантировать интересы людей. И политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить ещё одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, в ходе беседы Путин заявил, что переживания о смерти демократии в России сильно преувеличены, а оппозиция в стране жива, работает, жёстко критикует власть.
Комментариев: 0