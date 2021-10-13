Переживания о смерти демократии в России сильно преувеличены, заявил Путин

Переживания о смерти демократии в России сильно преувеличены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин призвал критиков не беспокоиться о стране и подумать о своих государствах и о том, что происходит у них. Российский лидер заметил, что у парламентаризма в Европе сегодня большие проблемы. Также Путин обратил внимание на США, где существует лоббизм, однако это лишь "легализованная коррупция", уточнил он.

В России есть изъяны, признал президент, но это вовсе не означает, что у нас их больше, чем у других, вероятнее всего, даже меньше.