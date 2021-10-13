НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Переживания о смерти демократии в России сильно преувеличены, заявил Путин

Глава государства признал, что в стране есть свои изъяны, однако это вовсе не означает, что у нас их больше, чем у других.

13 октября, 14:28
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Переживания о смерти демократии в России сильно преувеличены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Переживания по поводу того, что демократия в России умерла, сильно преувеличены", — сказал глава государства в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок

Путин в очередной раз напомнил, за что Навальный отбывает срок

Путин призвал критиков не беспокоиться о стране и подумать о своих государствах и о том, что происходит у них. Российский лидер заметил, что у парламентаризма в Европе сегодня большие проблемы. Также Путин обратил внимание на США, где существует лоббизм, однако это лишь "легализованная коррупция", уточнил он.

Путин: Оппозиция у нас жива, работает, жёстко критикует власть

Путин: Оппозиция у нас жива, работает, жёстко критикует власть

В России есть изъяны, признал президент, но это вовсе не означает, что у нас их больше, чем у других, вероятнее всего, даже меньше.

Сурков предрёк переход через сто лет к фантастической форме демократии

Сурков предрёк переход через сто лет к фантастической форме демократии

Ранее Владимир Путин назвал ненормальным преследование журналистов. При этом российский лидер отметил, что, согласно статистике, подобное происходит во многих странах мира.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1