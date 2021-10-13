В Белоруссии подписчикам экстремистских телеграм-каналов пригрозили тюрьмой

Белорусские пользователи мессенджера "Телеграм", которые подписаны на экстремистские каналы, будут привлекаться к уголовной ответственности. Об этом сообщили в телеграм-канале главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии.

Во вторник, 12 октября, Совет министров республики принял постановление "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", которое регламентирует реализацию закона "О противодействии экстремизму". В соответствии с ним правоохранители начали работу "по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, — экстремистскими формированиями".

Отмечается, что подписчики таких телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии ("Создание экстремистского формирования и руководство им"). В соответствии с ней предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.