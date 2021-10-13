Побег пациентов психбольницы из стационара в Краснодаре попал на видео. Видео © SHOT

Камеры видеонаблюдения сняли момент побега пациентов из специализированной психиатрической больницы № 1 в Краснодаре. Лайф уже сообщал, что беглецы подпилили ограждение в районе улицы Красной и покинули территорию лечебницы. Судя по кадрам, сперва в планах было перелезть через забор, однако "взять" эту вершину троице не удалось — не хватило физической подготовки. Тем не менее пациентам всё-таки удалось оказаться за территорией учреждения, перемахнув через ограждение в том месте, где оно было пониже.

Напомним, что личности беглецов уже известны: это 20-летний Никита Житников, 40-летний Александр Стешенко и 25-летний Эрик Иванчук.