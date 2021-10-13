Побег пациентов психбольницы из стационара в Краснодаре попал на видео
Судя по кадрам, сперва в планах было перелезть через забор, однако "взять" эту вершину троице не удалось — не хватило физической подготовки.
Побег пациентов психбольницы из стационара в Краснодаре попал на видео.
Видео © SHOT
Камеры видеонаблюдения сняли момент побега пациентов из специализированной психиатрической больницы № 1 в Краснодаре. Лайф уже сообщал, что беглецы подпилили ограждение в районе улицы Красной и покинули территорию лечебницы. Судя по кадрам, сперва в планах было перелезть через забор, однако "взять" эту вершину троице не удалось — не хватило физической подготовки. Тем не менее пациентам всё-таки удалось оказаться за территорией учреждения, перемахнув через ограждение в том месте, где оно было пониже.
Напомним, что личности беглецов уже известны: это 20-летний Никита Житников, 40-летний Александр Стешенко и 25-летний Эрик Иванчук.
Стешенко был судим по статье "Убийство", но суд заменил ему срок на принудительное лечение, причём ранее он уже уходил из больницы, однако его вылавливали в доме матери в станице Константиновской под Краснодаром. Иванчук судим по статье "Мошенничество", а Житников, по предварительным данным, не имел проблем с законом и подался в бега просто за компанию. Его по горячим следам удалось задержать и вернуть в стационар, а Стешенко и Иванчук продолжают скрываться.
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