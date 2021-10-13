МИД Украины связался с властями Кабо-Верде из-за назначения послом РФ Поклонской

МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде по поводу экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая по указу президента России назначена послом в республике. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на спикера украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", — сказал дипломат.