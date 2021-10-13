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МИД Украины связался с властями Кабо-Верде из-за назначения послом РФ Поклонской

Представитель ведомства отметил, что Киев уже поднял перед правительством республики вопрос о якобы "преступной деятельности" экс-депутата Госдумы.

13 октября, 15:03
<p>Фото © Instagram.com /<a href="https://www.instagram.com/p/CUCmBFnIdz-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CQv-R93JeHP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nv_poklonskaya</a></p>

Фото © Instagram.com / nv_poklonskaya

МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде по поводу экс-депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая по указу президента России назначена послом в республике. Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на спикера украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко.

"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывший прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", — сказал дипломат.

Поклонская — о назначении послом в Кабо-Верде: Для меня это честь, а не ссылка

Поклонская — о назначении послом в Кабо-Верде: Для меня это честь, а не ссылка

Он подчеркнул, что Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке". Николенко также сообщил, что МИД Незалежной уже поднял перед Правительством Кабо-Верде "вопрос преступной деятельности" экс-депутата Госдумы РФ.

Напомним, что ещё в конце мая Поклонская заинтриговала заявлением о переходе на новую работу. По словам парламентария, ради этого места ей даже пришлось снять свою кандидатуру с праймериз "Единой России". Поклонская поблагодарила избирателей за поддержку и заверила, что "никуда не исчезает", а продолжит представлять интересы россиян, только в другом статусе. Однако о какой должности шла речь — она тогда уточнять не стала. СМИ выяснили, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, что и подтвердилось сегодня. Сама она заявила журналистам, что ей интересна дипломатическая деятельность.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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