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Матвиенко назвала главные цели глобального женского сообщества

Спикер Совфеда также пожелала успеха всем участникам третьего Евразийского женского форума.

13 октября, 15:11

Фото © Совет Федерации

Матвиенко назвала главные цели глобального женского сообщества. Видео © Совет Федерации

Главной целью глобального женского сообщества является повышение уровня жизни людей и выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума.

"Наше сегодняшнее заседание задаёт тон и темп всей нашей дальнейшей работе. Я желаю всем нам успеха, который обязательно будет сопутствовать нашим начинаниям, ведь главная цель глобального женского сообщества — повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами во имя мира и устойчивого развития", — сказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что работа по подготовке форума шла фактически без пауз на протяжении трёх лет, прежде всего на уровне совета Евразийского женского форума.

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Также Матвиенко обратила внимание, что мероприятия марафона можно будет увидеть на цифровой платформе "Женщины за здоровое общество", созданной участниками образовательной программы "Женщина-лидер".

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что Россия рассматривает возможность безвозмездного выделения вакцины "Спутник V" пожарным в Центральной Америке. По её словам, наша страна — единственная в мире, которая передаёт заинтересованным государствам не только вакцины, но и технологии их производства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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