Матвиенко назвала главные цели глобального женского сообщества
Спикер Совфеда также пожелала успеха всем участникам третьего Евразийского женского форума.
Фото © Совет Федерации
Матвиенко назвала главные цели глобального женского сообщества. Видео © Совет Федерации
Главной целью глобального женского сообщества является повышение уровня жизни людей и выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарной сессии третьего Евразийского женского форума.
"Наше сегодняшнее заседание задаёт тон и темп всей нашей дальнейшей работе. Я желаю всем нам успеха, который обязательно будет сопутствовать нашим начинаниям, ведь главная цель глобального женского сообщества — повышение качества жизни людей, выстраивание взаимопонимания и доверия между странами и народами во имя мира и устойчивого развития", — сказала Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что работа по подготовке форума шла фактически без пауз на протяжении трёх лет, прежде всего на уровне совета Евразийского женского форума.
Также Матвиенко обратила внимание, что мероприятия марафона можно будет увидеть на цифровой платформе "Женщины за здоровое общество", созданной участниками образовательной программы "Женщина-лидер".
Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что Россия рассматривает возможность безвозмездного выделения вакцины "Спутник V" пожарным в Центральной Америке. По её словам, наша страна — единственная в мире, которая передаёт заинтересованным государствам не только вакцины, но и технологии их производства.
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