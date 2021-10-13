Конор Макгрегор в своём твиттере в достаточно жёсткой форме ответил россиянину Хабибу Нурмагомедову на его шутку, в которой он предложил вручить медаль ирландцу.

"Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны", — написал Макгрегор, сопроводив послание фотографией с Хабибом, на которой он сидит в автобусе во время нападения ирландца на него в 2018 году.