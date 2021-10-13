"Где медаль за то, что он обделался": Макгрегор жёстко ответил на шутку Хабиба Нурмагомедова
Ранее российский боец потроллил своего ирландского коллегу, упомянув недавнее происшествие в столичной подземке.
Фото © ТАСС / АР / Seth Wenig
Конор Макгрегор в своём твиттере в достаточно жёсткой форме ответил россиянину Хабибу Нурмагомедову на его шутку, в которой он предложил вручить медаль ирландцу.
"Бастрыкин! Где медаль Хабибу за то, что он обделался? Он же постоянно накладывает в штаны", — написал Макгрегор, сопроводив послание фотографией с Хабибом, на которой он сидит в автобусе во время нападения ирландца на него в 2018 году.
Ранее Лайф сообщал, что Хабиб Нурмагомедов в своём инстаграме решил потроллить Конора Макгрегора и выложил с ним фото, оставив под ним подпись: "Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!" Сама фраза является отсылкой к недавней драке в московском метро, в которой трое приезжих избили мужчину за то, что он заступился за девушку. Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице пострадавшего Романа Ковалёва и вручил ему ведомственную медаль "Доблесть и отвага".
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