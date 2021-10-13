"Спутник лайт" на полгода продлевает защиту от коронавируса
Вопрос ревакцинации особенно актуален в свете борьбы со злостным штаммом "дельта", считают в центре имени Гамалеи.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Вакцинация препаратом "Спутник лайт" способна продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев. Такие сроки озвучил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге в среду. По словам учёного, практика бустирования, то есть продления защитного эффекта за счёт вакцинации, особенно актуальна в свете борьбы со злостным штаммом "дельта".
"Использование "Спутника лайт" является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета ещё по крайней мере на шесть-семь месяцев", — подчеркнул Гинцбург.
К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
Ранее Минздрав разрешил проведение второй фазы испытаний вакцины от ковида в виде спрея. Исследования препарата будут вестись на базе центра "Экобезопасность" в Санкт-Петербурге. В них примут участие 500 добровольцев.
Комментариев: 0