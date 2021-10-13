"Спутник лайт" на полгода продлевает защиту от коронавируса

Вакцинация препаратом "Спутник лайт" способна продлить защитный эффект от коронавируса в среднем на шесть месяцев. Такие сроки озвучил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге в среду. По словам учёного, практика бустирования, то есть продления защитного эффекта за счёт вакцинации, особенно актуальна в свете борьбы со злостным штаммом "дельта".

"Использование "Спутника лайт" является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета ещё по крайней мере на шесть-семь месяцев", — подчеркнул Гинцбург.

К слову, из-за сложной ситуации с ковидом уже почти половина регионов России приняла решение об обязательной вакцинации ряда жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.