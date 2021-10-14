"Ой, он острый": Овечкину в раздевалке вручили топор после дубля в стартовом матче сезона НХЛ
В списке лучших снайперов лиги за всю историю россиянин поднялся на пятое место.
Фото © Twitter / Washington Capitals
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после стартового матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1), в котором он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, получил в раздевалке от партнёров по команде топор в качестве сувенира. Об этом сообщается в твиттере клуба.
"Ой, он острый. Отличная работа, парни", — отреагировал на приз Овечкин.
Видео © Twitter / Washington Capitals
В нынешнем сезоне в "Вашингтоне" необычную награду будут вручать лучшему игроку команды после каждого матча. Топор будет переходящим призом.
После матча Овечкин с 732 заброшенными шайбами вошёл в пятёрку лучших снайперов НХЛ за всю историю. Россиянина опережают только Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).
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