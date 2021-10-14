Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после стартового матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:1), в котором он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи, получил в раздевалке от партнёров по команде топор в качестве сувенира. Об этом сообщается в твиттере клуба.



