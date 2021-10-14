Овечкин пробился на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ
До абсолютного лидерства россиянину ещё далековато, а вот следующую ступеньку он может занять уже вскоре.
Александр Овечкин. Фото © ТАСС\AP
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 732-ю шайбу. Забив гол в матче с "Нью-Йорк Рейнджерс", он обогнал канадца Марселя Дионна.
На следующую ступеньку в рейтинге НХЛ Овечкин встанет, если наберёт более 741 шайбы в регулярных чемпионатах. Таков результат Бретта Халла, который на четвёртом месте. Первая тройка же выгляди так: Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766).
Лайф рассказывал, что летом нападающий продлил контракт с "Вашингтоном" на пять лет. За это время он заработает 47,5 миллиона долларов (9,5 миллиона в год).
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