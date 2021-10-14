Минпромторг заявил о "неучтенных уроках" пандемии с кислородом для больниц

В некоторых регионах России не учли "уроки" с нехваткой кислорода для больниц в предыдущие периоды пандемии коронавируса. Не смотря на предупреждения Минпромторга, к осенней волне заболеваемости ковидом они оказались не готовы, полагают в ведомстве. Где именно есть такие проблемы, не уточняется. Министерство подчёркивает, что остаётся только рассчитывать на "активную работу" с крупными компаниями в этой отрасли.

"Ради спасения жизней людей Минпромторг готов и дальше вести активную работу с предприятиями промышленности по передаче кислорода для медицинских нужд, рискуя при этом сорвать производственные сроки на самих предприятиях", — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Отмечается, что дополнительно технический кислород для больниц ещё летом выделили предприятия химической промышленности, металлургии, нефтепереработки, судостроения, атомной отрасли, ОПК. Объёмы внушительные — свыше 100 тонн в сутки. Небольшие партии также закупались из Финляндии и Казахстана. С началом осеннего роста заболеваемости Минпромторг снова стал просить металлургов нарастить производство кислорода.

Близкий к ведомству источник издания рассказал, что предприятия вышли на максимальные объёмы — всё отдают медицине. На территории России более 35 производственных площадок выделяют кислород для нужд здравоохранения, вырабатывая около 2,8 тысячи тонн в сутки. Власти также планируют привлечь дополнительные финансовые средства на эти цели.

Ранее Лайф сообщал, что на днях сбой подачи кислорода произошёл в ковидном госпитале в Северной Осетии. В медучреждении 96 пациентов проходят лечение, из них в реанимации пять человек.