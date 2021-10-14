Финансист предупредил о влиянии "газового бума" на рубль
Эксперт объяснил, почему высокие цены на топливо не повысят курс национальной валюты.
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Цены на газ никак не влияют на курс рубля, заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов. Финансист отметил, что бум на голубое топливо из России в Европе дополнительной выручки национальной валюте не несёт.
"Дело в том, что у "Газпрома", основного российского экспортёра газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой и не приводит к росту выручки "Газпрома", — подчеркнул Бадалов в интервью агентству "Прайм".
Финансист считает, что для того, чтобы выручка "Газпрома" выросла, а рубль укрепился, цене на газ необходимо будет продержаться на высоких отметках до начала следующего года. Но скорее всего, по словам эксперта, этого не произойдёт.
Ранее Лайф рассказывал, что названы главные угрозы для курса рубля до конца года. За последние шесть месяцев российская валюта укрепилась к доллару на 4,5%.
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