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В США анонсировали переговоры замгоссекретаря с вице-премьером России

Разговор Венди Шерман и Алексея Оверчука состоится в Госдепартаменте за закрытыми дверями.

14 октября, 01:27
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Сегодня в закрытом режиме в Вашингтоне состоится встреча первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Соответствующая информация содержится в графике, распространённом американским внешнеполитическим ведомством.

Переговоры пройдут в Госдепартаменте США в 13:00 по местному времени (20:00 мск). Для прессы встреча будет закрыта.

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Ранее Лайф сообщал, что вице-премьер Оверчук отправился на переговоры в Вашингтон. По словам российского посла, говорить на встречах в Штатах будут о "проблематике двусторонней торговли и инвестиций". 14-15 октября замглавы правительства РФ также встретится с президентом ВБ Дэвидом Мэлпасом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Макхтаром Диопом.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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