Хабаровские больницы переводят в режим ковидных госпиталей
В регионе за прошлую неделю зарегистрировано 2332 случая CoViD-19. Власти говорят о начале четвёртой волны эпидемии.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Власти Хабаровского края разворачивают дополнительные койки в больницах и переводят их работу в режим ковидных госпиталей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отмечает и.о. замминистра здравоохранения региона Алексей Весёлов, загруженность ковидных коек на сегодняшний день составляет 74% и ожидается, что болезнь будет только наступать.
"Если раньше проводили порядка 300 исследований в день в десяти центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвёртую волну коронавирусной инфекции", — заявил Алексей Весёлов.
При этом болеть стали и подростки. В целом в связи с поздним обращением к врачам ковид часто протекает в тяжёлой форме. Поэтому власти не исключают вероятности, что введут в регионе QR-коды о вакцинации от коронавируса для участия в массовых мероприятиях.
Лайф обращает внимание на то, что уже почти половина регионов России приняли решение об обязательной вакцинации ряда категорий жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.
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