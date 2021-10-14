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Хабаровские больницы переводят в режим ковидных госпиталей

В регионе за прошлую неделю зарегистрировано 2332 случая CoViD-19. Власти говорят о начале четвёртой волны эпидемии.

14 октября, 01:00
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Власти Хабаровского края разворачивают дополнительные койки в больницах и переводят их работу в режим ковидных госпиталей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечает и.о. замминистра здравоохранения региона Алексей Весёлов, загруженность ковидных коек на сегодняшний день составляет 74% и ожидается, что болезнь будет только наступать.

"Если раньше проводили порядка 300 исследований в день в десяти центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвёртую волну коронавирусной инфекции", заявил Алексей Весёлов.

При этом болеть стали и подростки. В целом в связи с поздним обращением к врачам ковид часто протекает в тяжёлой форме. Поэтому власти не исключают вероятности, что введут в регионе QR-коды о вакцинации от коронавируса для участия в массовых мероприятиях.

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Лайф обращает внимание на то, что уже почти половина регионов России приняли решение об обязательной вакцинации ряда категорий жителей. В большинстве случаев эта мера коснётся госслужащих, сотрудников сферы образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, общепита, ЖКХ и энергетики. Кроме того, некоторые субъекты вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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