Хабаровские больницы переводят в режим ковидных госпиталей

Власти Хабаровского края разворачивают дополнительные койки в больницах и переводят их работу в режим ковидных госпиталей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечает и.о. замминистра здравоохранения региона Алексей Весёлов, загруженность ковидных коек на сегодняшний день составляет 74% и ожидается, что болезнь будет только наступать.

"Если раньше проводили порядка 300 исследований в день в десяти центрах, сейчас эта цифра составляет 540. Можно говорить, что регион вступает в четвёртую волну коронавирусной инфекции", — заявил Алексей Весёлов.

При этом болеть стали и подростки. В целом в связи с поздним обращением к врачам ковид часто протекает в тяжёлой форме. Поэтому власти не исключают вероятности, что введут в регионе QR-коды о вакцинации от коронавируса для участия в массовых мероприятиях.