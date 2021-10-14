В России предложили сделать бесплатным ПЦР-тестирование на ковид

В российских регионах должно появиться бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Это единственный вариант, который позволяет остановить распространение вируса. Безусловно, это недёшево. Просто лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150–200 тысяч минимум. Я уж не говорю про стоимость человеческой жизни, если кто-то заболевает и, не дай бог, умирает. Поэтому я считаю, что эта мера оправданна", — сказал Алексей Куринный в беседе с Ura.ru.

Он уверен, что финансирование такой программы должно идти из федерального бюджета. Вместе с тем нужно работать над снижением стоимости тестирования.