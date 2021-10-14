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Как пенсионеру получить 10 тысяч за прививку от коронавируса

С 12 октября все москвичи пожилого возраста вместо подарочного набора смогут при вакцинации получить деньги. Как это сделать, разобрался Лайф.

13 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Москва готова выплачивать рекордное для России поощрение за вакцинацию. Но только тем, кто старше 65 лет. Такой солидной выплатой мэр Москвы Сергей Собянин заменил подарочные наборы "С заботой о здоровье", которые ранее выдавались тем, кто беспокоится о своём здоровье и сделал прививку. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале градоначальника.

Выплату получить очень просто. В пунктах вакцинации пенсионеру выдадут специальный сертификат. Чтобы по нему получить деньги, надо в любом центре социального обслуживания написать заявление и показать свой паспорт. Но желающим получить их надо поторопиться — программа действует только до 31 декабря.

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Впрочем, желающие получить подарок от мэра "натурой" — могут получить вместо денег и набор. По-прежнему он подобран очень хорошо и содержит необходимые для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета вещи: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, косметику по уходу за кожей, таблетницу, медицинские маски и антисептики. Причём подарки могут получить и те, кто прошёл вакцинацию ещё до начала программы: при ревакцинации, если такой набор не был взят раньше, любой пенсионер сохраняет на него право. Главное, чтобы на руках был полис ОМС столичного региона и прививка была поставлена в городских медцентрах или частных клиниках, с которыми есть договор у Департамента здравоохранения.

Понятно, почему такая программа внедрена именно для возрастных граждан: ведь именно у них коронавирус развивается очень быстро, и ухудшение состояния происходит в первые три дня болезни. Более того, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, только у 4% пациентов пожилого возраста болезнь протекает бессимптомно. В целом же примерно половине заболевших старше 60 лет требуется стационарное лечение. Причём вероятность тяжёлого течения заболевания у них в 5,5 раза выше, чем у молодёжи, у 75-летних — уже в семь раз выше, а у людей старше 80 лет — в девять.

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Авторы
Александра Баязитова
Александра Баязитова

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