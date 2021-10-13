Диетолог предупредила переболевших ковидом об опасности фастфуда

Фастфуд не рекомендуется к употреблению переболевшим коронавирусом. Такая вредная пища ухудшит здоровье и не даст быстро восстановиться после болезни. Об этом сообщила диетолог Ирина Писарева в беседе с "Вечерней Москвой".

Когда масло несколько раз нагревается во фритюре, появляются трансжиры, напомнила эксперт. Маленькое их количество несущественно вредит здоровью человека, но частое употребление такой еды сулит проблемы организму.

"Тем более когда организм ослаблен после такого заболевания, как коронавирус, употреблять такие продукты не стоит. Иммунитет уже снижен, сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и другие системы, органы. Организму, наоборот, нужны восстановление, продукты, которые богаты антиоксидантами, овощи, фрукты, протеины и белки. То, что улучшает состояние организма", — объяснила Писарева.

По её словам, в фастфуде содержится много насыщенных жиров, вредных для организма. А ещё в нём есть большое количество соли и усилителей вкуса. Они, как и сахар, также не нужны переболевшим коронавирусом. Что касается полезных продуктов, то, как отметила диетолог, ненасыщенные жиры содержатся в оливковом масле, орехах и жирных сортах рыбы. Они снижают риск инфаркта и инсульта, а также улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

"В период восстановления нужно налаживать работу желудочно-кишечного тракта, употреблять больше овощей, которые богаты клетчаткой. Известно, что хорошая микрофлора, правильная работа желудочно-кишечного тракта — залог хорошего иммунитета", — заключила врач.