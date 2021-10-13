Нарышкин заявил о продолжающихся попытках США повлиять на политику России
По словам директора СВР, Москва продолжит отстаивать собственные ценности и российский суверенитет всеми законными методами.
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США и их союзники продолжают экспортировать свои ценности, желая повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Соединённые Штаты Америки и их союзники не оставляют попыток экспортировать свои западные — я их называю тоталитарно-либеральными — ценности, чтобы повлиять на наше государство с точки зрения изменения внешней и внутренней политики", — сказал Нарышкин в ходе совещания с руководителями спецслужб стран СНГ.
По словам директора СВР, Россия будет отстаивать собственные ценности и суверенитет всеми законными методами.
Ранее президент России Владимир Путин с сожалением рассказал о гонке вооружений с США. При этом Москва готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном на этот счёт, добавил российский лидер.
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