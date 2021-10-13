Нарышкин заявил о продолжающихся попытках США повлиять на политику России

США и их союзники продолжают экспортировать свои ценности, желая повлиять на внешнюю и внутреннюю политику России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Соединённые Штаты Америки и их союзники не оставляют попыток экспортировать свои западные — я их называю тоталитарно-либеральными — ценности, чтобы повлиять на наше государство с точки зрения изменения внешней и внутренней политики", — сказал Нарышкин в ходе совещания с руководителями спецслужб стран СНГ.

По словам директора СВР, Россия будет отстаивать собственные ценности и суверенитет всеми законными методами.